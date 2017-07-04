Збитки, завдані злочинною організацією, учасником якої є С.Курченко, перевищують 14 млрд грн

Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою збіглого до Москви після Революції гідності українського бізнесмена Сергія Курченка у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, збитки від діяльності якої перевищують суму в 14 млрд грн.

Як повідомляє у вівторок уранці прес-служба Генпрокуратури України, С.Курченка також підозрюють у вчиненні в складі злочинної організації низки кримінальних правопорушень, зокрема: "заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектора економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організація фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду".

В інформації Генпрокуратури зазначено, що з лютого 2014 р. С.Курченко перебуває за межами України, де переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. У зв'язку з цим його оголошено в розшук.

"Підозрюваному С.Курченку ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід - тримання під вартою. З метою забезпечення виконання процесуальних дій щодо здійснення "заочного" судового розгляду стосовно С.Курченка Генеральною прокуратурою України 30 червня 2017 до Печерського районного суду м. Києва направлено клопотання про здійснення щодо нього спеціального досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

В оприлюдненому у вівторок уранці на сайті відомства повідомленні також перераховуються інкриміновані підозрюваному злочини, що підпадають під низку статей КК України. "Санкція найтяжчої з інкримінованих підозрюваному статей передбачає позбавлення волі на строк до 15 років", - наголошують у Генпрокуратурі.