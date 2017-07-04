"TI Україна" стурбована відсутністю публікації рішення суду про конфіскацію $1,5 млрд "сім'ї" Януковича

Громадська організація "Transparency International Україна" стурбована відсутністю публікації рішення суду про конфіскацію $1,5 млрд злочинною організацією колишнього президента України Віктора Януковича і прогнозує, що це дасть підстави Європейському суду з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язати Україну повернути ці кошти власникам.

"Відсутність рішення суду в публічному доступі породжує сумніви в його юридичній чистоті. У разі, якщо це рішення ухвалено з порушенням норм матеріального або процесуального права, це створить прецедент для його оскарження в міжнародних судових інститутах, і можна припустити, що в разі його необгрунтованості буде прийнято рішення, що були порушені права конкретних власників цього майна, і Європейський суд з прав людини може зобов'язати Україну повернути понад мільярд (доларів США - ІФ) власникам через кілька років в іноземній валюті, незалежно від курсу, з державного бюджету", - сказав представник громадської організації "Transparency International Україна" Андрій Слюсар журналістам у вівторок у Києві.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", А.Слюсар нагадав, що Краматорський міський суд ухвалив рішення про конфіскацію $1,5 млрд три місяці тому, проте досі вирок не оприлюднено.

Водночас глава комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв під час комітетських слухань у вівторок у Києві запропонував подати позов проти військової прокуратури України та Державної судової адміністрації.

"Треба готуватися до судового процесу, і в мене є пропозиція: подати позов проти Головної військової прокуратури і проти організації, яка засекретила ці дані, - це Державна судова адміністрація та їх державне підприємство. Я не думаю, що ми не зможемо з миром з ними договоритися і отримати це рішення ", - сказав Є.Соболєв.

Як повідомлялося, 28 квітня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Краматорський суд Донецької області ухвалив рішення про конфіскацію коштів В.Януковича і його оточення з урахуванням свідчень члена цього злочинного угруповання, який в результаті отримав умовне покарання.

Того ж дня прес-служба Ради національної безпеки і оборони повідомила, що Ощадбанк розпочав спецконфіскація $1,5 млрд оточення екс-президента України В.Януковича.