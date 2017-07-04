"Укрпошта" офіційно заявила про форс-мажор через кібератаки

ПАТ "Укрпошта" опублікувало оголошення про обставини непереборної сили (форс-мажор), спричинений кібератакою.

Згідно з повідомленням ПАТ у виданні "Голос України" у вівторок, 27 червня було здійснено протиправне втручання в комп'ютерну мережу ПАТ шляхом кібератаки із застосуванням вірусу, що спричинило блокування серверів і робочих станцій нацоператора поштового зв'язку.

"Ці обставини впливають на можливість "Укрпошти" виконувати свої зобов'язання за укладеними договорами, складати і подавати звітність, здійснювати належне нарахування і сплату податків, зборів, виконувати інші права і зобов'язання ПАТ "Укрпошта", - зазначається в публікації.

Про ці факти "Укрпошта" оформила і подала до МВС заяву про злочин.

"Про завершення дії обставин непереборної сили і стабілізацію роботи ПАТ "Укрпошта" поінформує додатково", - вказується в оголошенні.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 червня, комп'ютерні мережі Кабміну, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їхніх операцій. Експерти попередньо називають її найбільшою такою кібератакою в Україні.