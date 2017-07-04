Приватбанк оцінює обcяг кредитів пов'язаним особам у 190 млрд грн

Реальний обсяг кредитів пов'язаним особам у Приватбанку (Київ) станом на 1 січня 2017 року становив 190 млрд грн, або 97% загального кредитного портфеля фінустанови, повідомив глава правління банку Олександр Шлапак на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, валова заборгованість за цим портфелем, що також передбачає і належні до стягнення відсотки, становить 198,4 млрд грн

Приватбанк умовно розділив цей портфель на чотири групи: трансформовані кредити, валова заборгованість за якими становить 132,8 млрд грн, лізинговий портфель - майже на 15 млрд грн, на таку ж суму кредити, які видавалися на Кіпрі і четверту групу – кредити, пов'язані з корпоративними клієнтами банку, на суму 36,2 млрд грн

Як зазначив О.Шлапак, усі ці кредити мають кілька загальних характеристик.

По-перше: більшість позичальників є новоствореними компаніями з негативним фінансовим станом. По-друге: під час видачі цих кредитів припустилися грубих порушень законодавства, а також внутрішніх регламентних документів самого банку. По-третє: майже увесь портфель обслуговується незадовільно і динаміка обслуговування лише погіршується. Виняток становлять лише кредити, за якими є реальні застави.

"Там, де є реальна застава за кредиту, як у випадку з АЗС - портфель обслуговується", - зазначив О.Шлапак.

Четверте - усі ці позики видані на неринкових умовах. П'яте - за більшістю кредитів відсутнє забезпечення. Шосте - на сьогодні з банку майже виведені обігові кошти операційних компаній, які реально обслуговували колишніх акціонерів.

Що стосується забезпечення за цими кредитами - увесь трансформований портфель забезпечений майновими правами, які, за словами О.Шлапака, по суті, є "повітрям". Таке ж забезпечення і за корпоративними кредитами.

За кіпрськими кредитами, він додав, трохи краще забезпечення і лише портфель фінансового лізингу забезпечений нерухомістю.

О.Шлапак також звернув увагу, що аудитор банку в звітності за 2016 рік вказав суму кредитів пов'язаним особам на рівні 10 млрд грн

Глава правління пояснив, що розбіжність в оцінках аудитора і банку зумовлена тим, що аудитор оцінює портфель за міжнародними стандартами бухгалтерської звітності, які не передбачають українських реалій.

"Західний банкір не може видати позику в сотню мільйонів доларів невідомій структурі, що не має ні забезпечення, ні обігу, а також з грубим порушенням законодавства і нормативних документів центробанку. Навіть якщо він намагатиметься це зробити, то трирівнева система контролю банку обов'язково це зупинить. В українських реаліях трохи інша ситуація: якщо ви видаєте кредит особі з непрозорою структурою власності, на неринкових умовах і без забезпечення, то усе це називається кредити пов'язаним особам", - пояснив він.

Як повідомлялося, в грудні 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були І. Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Держава отримала 100% в його капіталі, а Приватбанк було докапіталізовано на суму 116,8 млрд грн

Крім того, червні 2017 року Кабмін на підставі висновків незалежного аудитора Ernst&Young вирішив докапіталізувати Приватбанк ще на 38,565 млрд грн для виконання фінустановою економічних нормативів.

І.Коломойський і Г.Боголюбов у листі до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана від 16 грудня 2016 року з проханням придбати акції банку і прийняти позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації, зобов'язалися реструктуризувати до 1 липня залучені через пов'язаних осіб у банку кредити. При цьому, зазначений термін міг бути продовжений до 1 січня 2018 року, у разі реструктуризації до 1 липня 2017 року 75% від основної суми відповідних кредитів.

Для проведення переговорів про реструктуризацію Приватбанк залучив консорціум міжнародних компаній на чолі з Rothschild&Co, до складу якого також входять ТОВ "Ернст енд Янг"(EY) і ТОВ "Фінпоїнт"(FinPoint).

Згідно з фінансовим звітом Приватбанку, сума операцій банку з пов'язаними особами до кінця 2016 року становила лише 9,98 млрд грн. Водночас у звіті міститься обмовка, що компанія EY не змогла отримати прийнятні докази у достатній кількості про операції з пов'язаними особами за період з 1 січня 2016 року до 19 грудня 2016 року. Таким чином, компанія не може визначити достовірність цієї суми.

Ця сума була визначена виключно на підставі звітності, що формувалася колишнім менеджментом банку до його націоналізації. Реальний обсяг операцій з пов'язаними особами має встановити форензик аудит, підсумки якого очікуються в середині вересня поточного року.