Україна ініціює початок переговорів щодо ЗВТ з Великою Британією після Brexit - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Україна ініціює початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі з Великою Британією після Brexit.

"З огляду на те, що Великобританія прийняла рішення про вихід з Європейського Союзу, так званий Brexit, нам потрібно сьогодні говорити про нову основу нашої економічної співпраці. І я порушив питання про початок консультацій щодо встановлення ЗВТ з Великою Британією", - сказав прем'єр журналістам після зустрічі з прем'єром Великобританії Терезою Мей у Лондоні в середу.