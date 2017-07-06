Ветерани і пенсіонери МВС перекрили рух у центрі Києва

Ветерани та пенсіонери Міністерства внутрішніх справ України перекрили рух на вулиці Грушевського в Києві, вимагаючи перерахунку пенсій.

Як розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" в столичному главку поліції, ветерани та пенсіонери МВС вийшли на проїжджу частину вулиці Грушевського. "На місці перебувають поліцейські, проводяться профілактичні бесіди", - повідомили в поліції, зазначивши, що акція загалом відбувається спокійно, без інцидентів.

Про акцію ветеранів МВС з вимогою нового формату розрахунку пенсій повідомили на своїх сторінках в Facebook народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Каплін та голова Конфедерації вільних профспілок Михайло Волинець.