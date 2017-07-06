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15:21 06.07.2017

НБУ має намір дозволити дострокове погашення кредитів банків-нерезидентів і МФО

Національний банк України вважає за можливе продовжити поступову лібералізацію регулювання на валютному ринку завдяки сприятливій ситуації на ньому та має намір розширити можливості для дострокового погашення кредитів, залучених у нерезидентів, заявив в.о. глави НБУ Яків Смолій.

"По-перше, банки зможуть раніше терміну погашати такі кредити. По-друге, бізнес зможе достроково погашати кредити у разі, коли акціонером такого позичальника або нерезидента є міжнародна фінансова організація", - сказав він на брифінгу в центробанку в четвер.

"По-третє, резиденти-позичальники зможуть здійснювати дострокове погашення кредитів за умови, що нерезидентом-кредитором є банк", - додав Я.Смолій.

Він наголосив, що ці кроки допоможуть полегшити залучення боргових коштів за кордоном і не приведуть до погіршення ситуації на валютному ринку.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Нацбанк дозволив банкам скорочувати терміни погашення нерезиденту кредиту/позики, якщо таке скорочення здійснюється з метою припинення зобов'язань банку за таким кредитом/займом шляхом заліку зустрічних однорідних вимог між нерезидентом і банком.

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