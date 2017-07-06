Події

16:21 06.07.2017

У Києві очікується наплив весільних пар на "щасливе" 7 липня

У відділах державної реєстрації актів цивільного стану очікують напливу охочих зареєструвати шлюб 7.07.2017 - в дату так званої щасливої сімки.

"Лише у Центральному ВДРАЦС цього дня розпишуться близько 100 пар. Розписувати по 12 пар на годину нетрадиційна статистика у будній день для рагсів. Зазвичай у п’ятницю у головний відділ реєстрації столиці приходять по одруження 10-20 пар на день", - повідомляє Головне територіальне управління юстиції в Києві.

Так, у Деснянському, Дніпровському і Печерському відділах держреєстрації очікують цього дня по півсотні пар. У звичайний період у цих відділах зазвичай розписуються по п’ять-вісім пар на день.

Традиція одружуватися у день "щасливої сімки" прийшла в Україну з Європи. Там вірять, що родини, створені в такі дати, особливо щасливі. Наприклад, у Римі 7 липня, щоб встигнути прийняти усіх охочих одружитися, урочисту церемонію у червоній залі міської мерії скорочують зі звичних 10 до 6 хвилин.

Уп’ятеро більше, ніж зазвичай, і охочих одружуватися в дату "трьох сімок" у Німеччині. Там наречені в особливі дні календаря традиційно вибирають оригінальні виїзні церемонії.

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