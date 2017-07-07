Китайська CHEC розпочне днопоглиблювальні роботи в порту Южний у середині липня

Китайська компанія China Harbour Engineering Сompany Ltd. (CHEC), яка виграла тендер на днопоглиблення в порту "Южний", вже направила перші судна для виконання робіт, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"У середині липня розпочнуться роботи і триватимуть до кінця березня 2018 року", - написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Хто забув, нагадую: ми скасували тендер на 1 млрд грн, на якому обрали більш ніж сумнівну компанію, оголосили новий. Переможцем обрано китайську компанію, яка входить до ТОП-5 світу, економія на двох тендерах на днопоглиблення становила понад 400 млн грн, судна вже в Україні ", - констатував міністр.

Як повідомлялося, Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) 18 травня 2017 року підписало контракт з CHEC на проведення днопоглиблювальних робіт у порту "Южний". За умовами контракту, підрядник здійснить збільшення глибин підхідного каналу з 16 до 19 метрів, створить операційну акваторію завглибшки 16 м біля причалів №23-25. Бюджет проекту становить 1065 млрд грн.

Крім того, 25 травня АМПУ підписала другий контракт з China Harbour Engineering Сompany Ltd. на проведення реконструкції морського підхідного каналу в "Южному". За умовами цього контракту, CHEC здійснить днопоглиблення морського підхідного каналу та операційної акваторії причалів № 5 і № 6 морського порту "Южний" з 19 м до 21 м, також заплановано розширити морський підхідний канал зі 140 м до 210 м - 230 м.

Планований обсяг днопоглиблювальних робіт становить 3,5 млн куб. метрів. Вартість - 586 млн грн.

Заснована в 1980 році, China Harbor Engineering Company Ltd. (CHEC) є дочірньою компанією China Communications Construction Company Ltd (CCCC), має понад 60 філій в більш ніж 80 країнах світу. Компанія на сьогодні реалізує проекти вартістю $10 млрд, налічує понад 10 тис. співробітників.

Портфель одного з провідних світових інвестиційно-будівельноих холдингів CHEC містить, зокрема, суднобудування, днопоглиблювальні роботи і рекультивацію, дороги і мости, залізниці, аеропорти, складання устаткування.

Порт "Южний" засновано у 1978 році. Розташований на березі Аджаликського лиману і є найбільш глибоководним в Україні. Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км. Порт має шість власних перевантажувальних комплексів.

В акваторії порту також працюють морські термінали різних форм власності: морський нафтотермінал "Южний", термінал ТОВ "Трансбункер-Південь" з перевалки нафтопродуктів, група "ТІС", спеціалізований перевантажувальний комплекс зернових вантажів ТОВ "Бориваж", комплекс з перевантаження та переробки тропічних олій ТОВ "Дельта Вілмар СНД".