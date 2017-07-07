Луценко вважає обґрунтованими свої подання на зняття недоторканності та арешт нардепа Розенблата

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає обґрунтованими свої подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").

"Цей фільм (який органи прокуратури продемонстрували на засіданні регламентного комітету Верховної Ради в п'ятницю - ІФ) чітко показує наявність підстав для внесення мною подання не лише для надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, а й на затримання та арешт народного депутата Розенблата за статтями "зловживання впливом" та "одержання хабара", - сказав Ю.Луценко під час засідання регламентного комітету в п'ятницю.

За його словами, прокуратура обґрунтовує необхідність затримання та арешту депутата тим, що Б.Розенблат, як видно з оперативного відео, "має серйозний вплив не лише на депутатський корпус, а й на інші гілки влади, зокрема судову".

"Також він має фінансову можливість не лише покинути, а й жити за межами України. Його сім'я володіє низкою іноземних кампаній, що також може сприяти його перебуванню за кордоном у разі втечі", - сказав Ю.Луценко.

Генпрокурор запропонував Б.Розенблату добровільно здати депутатський мандат. "Я би на вашому місці сьогодні підписав би заяву про складання з себе депутатських повноважень, тому що більшої ганьби для Житомирщини (обраний у мажоритарному окрузі №62 у Житомирській області - ІФ), для фракції "БПП", Верховної Ради немає", - сказав Ю.Луценко.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на засіданні регламентного комітету були продемонстровані відеоматеріали оперативних зйомок, на яких людина, схожа на Б.Розенблата, домовляється про нелегальні схеми для отримання дозволу на видобуток бурштину і змушує дати йому хабарі.

У свою чергу Б.Розенблат спростував усі звинувачення на свою адресу, зазначивши, що не знає, чий голос звучав у показаному прокуратурою фільмі і хто виконував його роль. Він розцінив дії НАБУ, САП і Генпрокуратури проти нього як провокаційні і такі, що порушують норми чинного законодавства.

"У зв'язку з цим я подав до ГПУ офіційну заяву про скоєння злочину з боку деяких правоохоронців", - сказав Б.Розенблат.

Народний депутат стверджує, що йому мстять за те, що "він тривалий час вів боротьбу з бурштиновою мафією", зокрема шляхом підготовки законопроекту щодо видобутку та реалізації бурштину.

Наразі в засіданні регламентного комітету ВР оголошено перерву.