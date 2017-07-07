Регламентний комітет Ради визнав законними подання генпрокурора на зняття недоторканності, затримання і арешт нардепа з "БПП" Розенблата

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту визнав законними і обгрунтованими всі триподання генерального прокурора України Юрія Луценка щодо народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Борислава Розенблата: на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

"Комітет вважає, що це подання є законним, мотивованим а також достатнім і обґрунтованим", - сказав глава комітету Павло Пинзеник щодо першого подання генпрокурора.

Такі ж висновки він зачитав і щодо інших подань.

Регламентний комітет підтримав усі три подання генерального прокурора, подані на Б.Розенблата.