Події

13:52 07.07.2017

Регламентний комітет Ради визнав законними подання генпрокурора на зняття недоторканності, затримання і арешт нардепа з "БПП" Розенблата

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту визнав законними і обгрунтованими всі триподання генерального прокурора України Юрія Луценка щодо народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Борислава Розенблата: на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

"Комітет вважає, що це подання є законним, мотивованим а також достатнім і обґрунтованим", - сказав глава комітету Павло Пинзеник щодо першого подання генпрокурора.

Такі ж висновки він зачитав і щодо інших подань.

Регламентний комітет підтримав усі три подання генерального прокурора, подані на Б.Розенблата.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Балчун хотів би підписати продовжений контракт

Обшуки НАБУ в ПриватБанку стосувалися подій до його націоналізації

СБУ і ГПУ знову здійснюють обшуки в "Укргазвидобування"

Один український військовий загинув, ще одного поранено за добу в АТО

Частина Луганщини залишається знеструмленою через пошкодження ЛЕП унаслідок обстрілу з боку бойовиків

ОСТАННЄ

Київрада затвердила нові правила торгівлі на ринках

Луценко вважає обґрунтованими свої подання на зняття недоторканності та арешт нардепа Розенблата

Siemens проаналізує ситуацію навколо постачання турбін до Криму, наразі немає достовірних відомостей

Мандрівники з України та інших країн за 2 місяці здійснили трансатлантичний перехід

Гройсман хотів би підтримувати з МВФ діалог про нову програму співпраці

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА