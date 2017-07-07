"Татнафта" намагається стягнути з України $144 млн на території США та Великої Британії

Російська "Татнафта" звернулася до судів США, Великої Британії та РФ із заявою про стягнення з України $144 млн у справі "Укртатнафти", повідомила прес-служба Міністерства юстиції України.

"Незважаючи на те, що справа про оскарження рішення арбітражного трибуналу ad hoc наразі перебуває у провадженні Касаційного суду Французької Республіки, ВАТ "Татнафта" звернулося із заявами про визнання та звернення до виконання арбітражного рішення у трьох іноземних юрисдикціях: РФ, США та Великій Британії", - йдеться в повідомленні.

У Мін’юсті наголосили, що спроба стягнення в РФ провалилася - Арбітражний суд Москви відмовився прийняти заяву "Татнафти", визнавши, що він не має ефективної юрисдикції щодо цього провадження.

Як повідомлялося, "Татнафта" розпочала арбітражний розгляд проти України в 2008 році відповідно до російсько-української угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій через ситуацію навколо "Укртатнафти".

"Укртатнафту" створено відповідно до указів президентів України і Татарстану в 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ. Раніше за 18,296% акції "Укртатнафти" належало структурам, близьким до "Татнафти", міністерство майна Татарстану володіло 28,7788% акцій, ще 8,6% акцій належало безпосередньо "Татнафті". Проте в результаті судових розглядів в Україні частка татарстанських акціонерів у НПЗ була практично обнулена, а на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до групи "Приват" українських олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

У 2014 році арбітраж ухвалив рішення на користь "Татнафти" й зобов'язав Україну виплатити російській компанії компенсацію у розмірі $112 млн, а також відсотки. Того самого року Україна ініціювала провадження в Апеляційному суді Парижа з метою скасування цих двох арбітражних рішень, заявивши, що склад арбітражу не мав компетенції для розгляду спору, а один з арбітрів не відповідав вимогам незалежності та неупередженості.