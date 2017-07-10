Матіос і прокурори Головної військової прокуратури пройшли перевірку на поліграфі

Керівництво, слідчі і прокурори Головної військової прокуратури пройшли перевірку на поліграфі на виконання наказу генерального прокурора України від 12 липня цього року.

"За результатами поліграфічного дослідження відомостей, яким необхідне було реагування з боку правоохоронних органів, не встановлено", - повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України в середу.

За дорученням генерального прокурора України перевірку військових прокурорів, зокрема заступника генпрокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса, проводили фахівці контррозвідки Служби безпеки України за стандартами партнерських спецслужб іноземних держав.

Як наголошується в повідомленні, дослідження проводилося з метою перевірки і виключення корупційних ризиків та інформаційних маніпуляцій у розслідуванні кримінальних проваджень, зокрема, про злочинну організацію під керівництвом екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.