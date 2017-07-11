ВР розпочала розгляд подання генпрокурора на депутата Дейдея

Верховна Рада розпочала розгляд подання генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата фракція "Народний фронт" Євген Дейдея.

Як повідомлялося, подання генпрокурора на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. Подання надійшли на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").

Також регламентний комітет Верховної Ради в середу, 12 липня, планує розглянути подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного Михайла Добкіна.