Події

16:30 13.07.2017

Ощадбанк попереджає клієнтів про активізацію шахраїв після кібератаки

Державний Ощадбанк (Київ) попереджає клієнтів про шахраїв, які після недавньої кібератаки почали активно телефонувати клієнтам банку.

"Злочинці вирішили скористатися недавньою кібератакою та активізували дзвінки нібито від співробітників банку. Кажуть, нібито бази втрачено, потрібно надати персональні дані для їх відновлення", - повідомив банк на веб-сайті.

Банк підкреслює, що його співробітники ніколи не дзвонять клієнтам для отримання персональних даних.

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Згідно з повідомленням, після кібератаки безпеку та конфіденційність усіх банківських даних, зокрема клієнтських, збережено.

Як повідомлялося, серед жертв кібератаки 27 червня виявилося мінімум три банки з першої "десятки" за розміром активів: державні Ощадбанк (2-ге місце за розміром активів на 1 квітня 2017 року) і Укргазбанк (4-те місце), а також Укрсоцбанк (10-те місце). Постраждали також ОТП Банк (12-те місце) і банк "Південний" (14-те місце).

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