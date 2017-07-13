НСТУ оскаржує заморозку EUR15 млн гарантій за проведення "Євробачення-2017"

Національна суспільна телекомпанія України (НСТУ) подала скаргу на заморозку і ініціювання процедури арешту Женевським управлінням примусового стягнення заборгованості EUR15 млн, наданих Україною Європейській мовній спілці, повідомив журналістам голова Національної громадської телекомпанії України Зураб Аласанія в четвер.

"Подано вже до суду. З нашого боку, адвокатська фірма, яка нас представляє, пішло вже оскарження. Ми спираємося на те, що EUR15 млн - це державні кошти, які не передбачені щодо будь-яких претензій, крім забезпечення "Євробачення". Будь ласка, поверніть", - розповів він.

За його словами, НСТУ очікує призначення дати суду і розгляду цього питання.

"Це справа не двох-трьох днів. Розгляд може тривати два-чотири місяці", - зазначив З.Аласанія.

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Як повідомлялося, Женевське управління примусового стягнення заборгованості заморозило і ініціювало процедуру арешту EUR15 млн, наданих Україною Європейській мовній спілці у вигляді гарантії належного проведення "Євробачення-2017".

У ЗМІ пов'язували заморозку коштів з тим, що раніше Київський апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляції НСТУ як правонаступниці Національної телекомпанії України (НТКУ) за позовом компанії Euronews про стягнення з неї EUR10,59 млн, що еквівалентне близько 251,76 млн грн.