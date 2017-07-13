Луценко і Холодницький уже у ВР, де має відбутися розгляд подань стосовно Добкіна

Генеральний прокурор України Юрій Луценко і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прибули до парламенту для участі в розгляді подань про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата (фракція "Опозиційний блок") Михайла Добкіна.

"Генеральний прокурор Юрій Луценко вже в парламенті. З ним - керівник САП Н.Холодницький", - написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, 29 червня Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт М.Добкіна. За його словами, в діях М.Добкіна під час перебування його мером Харкова (2006-2010 роки) "вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок у м. Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн".

12 липня Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав законним і мотивованим лише одне подання генпрокурора - про надання згоди на притягнення М.Добкіна до кримінальної відповідальності. Два інші подання - про надання згоди на затримання та на арешт М.Добкіна - комітет визнав недостатньо мотивованими.

Розгляд цього питання в парламенті запланований на вечір четверга, 13 липня.