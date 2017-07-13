Події

19:12 13.07.2017

Луценко з трибуни ВР викликав Добкіна до Генпрокуратури

Генеральний прокурор України Юрій Луценко викликав народного депутата України (фракція "Опозиційний блок") Михайла Добкіна до Генпрокуратури в п'ятницю, 14 липня.

"Я запрошую Добкіна Михайла Марковича прийти до Генеральної прокуратури України завтра на 14:00. Я сподіваюся, що до цього часу суд ухвалить усі необхідні рішення, які дадуть можливість реалізувати рішення Верховної Ради", - сказав Ю.Луценко з трибуни парламенту після того, як депутати дали згоду на притягнення М.Добкіна до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Як повідомлялося, Верховна Рада в четвер задовольнила три подання генерального прокурора: про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата М.Добкіна.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка, М.Добкін "умисно діяв за попередньою змовою з групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем голови Харківської міської ради в інтересах третіх осіб... скоїв кримінальний злочин".

Генпрокурор також зазначив, що попереднє розслідування стосовно народного депутата триває. "Слідство об'єктивне, неупереджене і досить широкомасштабне з питань земельної афери триває", - розповів Ю.Луценко.

12 липня на засіданні парламентського комітету з питань регламенту М.Добкін заявив, що сам проситиме Верховну Раду зняти з нього депутатську недоторканність, проте виступає категорично проти свого затримання й арешту, оскільки вважає такі вимоги необґрунтованими. "Я сам проголосую за зняття з себе депутатської недоторканності... але у них завдання, щоб я сидів у в'язниці", - сказав М.Добкін.

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