Твердження "Борисполя" про можливі втрати при виконанні вимог Ryanair безпідставні - Омелян

Твердження аеропорту "Бориспіль" про можливі втрати у разі виконання вимог авіакомпанії Ryanair не мають підстав і зроблені менеджментом аеропорту, що складається з вихідців із компаній "АероСвіт" і "Міжнародні авіалінії України", заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на прес -конференції в Києві в п'ятницю.

Він зазначив, що дії цього менеджменту спрямовані на відмову від підписання контракту з лоу-костом і дотування лише однієї компанії.

"Це було зроблено спеціально з однією метою, щоб поставити хрест на договорі з Ryanair", - констатував міністр.

Як повідомлялося, Ryanair 10 липня оголосив про скасування запланованого виходу на ринок України після того, як аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту і його нинішнім генеральним директором Павлом Рябікіним.

За словами головного комерційного директор (CCO) Ryanair Девіда О'Браєна (David O'Brien), "Бориспіль" обрав захист авіакомпаній з високими тарифами, зокрема й "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), це позбавляє українських споживачів і гостей країни доступу до низьких тарифів в Європі і широкої мережі маршрутів.

При цьому він висловив жаль, що аеропорт Львова став жертвою рішення "Борисполя".

Авіакомпанія запропонувала клієнтам, які вже купили квитки на оголошені рейси з/до України, написати листи для повернення грошей.

За словами П.Рябікіна, Ryanair висуває до "Борисполя" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству: безкоштовна аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата 35% прибутку від діяльності магазинів безмитної торгівлі, закріплення пасажирського збору в сумі $7,5 на п'ять років.

Він заявив, що не має наміру підписувати договір із Ryanair, доки не будуть зняті всі розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію різко розкритикував міністр інфраструктури Володимир Омелян, який укотре висловив припущення, що перешкоди приходу Ryanair до України пов'язані з небажанням відкритої конкуренції з боку МАУ, яка заборгувала бюджету близько 400 млн грн

Міністр звинуватив главу "Борисполя" в розголошенні конфіденційних умов договору.

В.Омелян заявляв про намір винести на засідання уряду 12 липня подання про звільнення генерального директора "Борисполя".

Пізніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив залучити Національне антикорупційне бюро України до оцінки переговорного процесу з Ryanair про польоти до України щодо дотримання вітчизняного законодавства і заявив про необхідність відновлення цих переговорів.