Події

15:33 14.07.2017

Добкіну вручили підозру в Генпрокуратурі

Народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін повідомив, що в Генеральній прокуратурі України йому вручили підозру.

"Мені вручили підозру за статтею "Зловживання службовим становищем" і за статтею 190 "Шахрайство". Ніякої статі 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ІФ.), про яку говорив генеральний прокурор (Юрій Луценко - ІФ), там немає. Цей говорить про те, що він не читав те, що він підписував ", - сказав М.Добкін журналістам після відвідування Генпрокуратури України в п'ятницю.

Нардеп додав, що підозру йому вручав не Ю.Луценко, а виконувач обов'язкі генпрокурора - його перший заступник Дмитро Сторожук.

Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада задовольнила три подання генерального прокурора Ю.Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата М.Добкіна.

Як повідомлялося 29 червня 2017 року Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт М.Добкіна. За його словами, в діях М.Добкіна під час перебування його мером Харкова (2006-2010 роки) "вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок у Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн" .

За інформацією Генпрокуратури, М.Добкін, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб скоїв кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (в редакції закону від 05.04.2001). Крім того, М.Добкін сприяв у реалізації злочинного наміру щодо заволодіння земельними ділянками на території м.Харкова шляхом обману, тобто скоїв кримінальний злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

12 липня комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав законним і мотивованим лише одне подання генпрокурора - про надання згоди на притягнення М.Добкіна до кримінальної відповідальності. Два інших подання - про надання згоди на затримання та на арешт М.Добкіна - комітет визнав недостатньо мотивованими.

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