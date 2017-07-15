Українські дипломати прокоментували вирок Манчестерського суду бойовику ДНР

Посольство України у Великій Британії назвало "сильним посилом" всім бажаючим приєднатися до бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" вирок, винесений британському громадянинові Манчестерським судом в зв'язку з його участю у війні на Донбасі на боці бойовиків незаконних збройних формувань, повідомляє прес-служба посольства.

"Цей випадок повинен відправити сильний імпульс всім тим, хто розглядає можливість приєднання до проросійських терористичних організацій ДНР/ЛНР в Україні", - йдеться в повідомленні на сторінці посольства в Твіттер.

Як повідомлялося, суд у м.Манчестер (Великобританія) визнав винним у терористичній діяльності британського громадянина в зв'язку з його участю у війні на Донбасі на боці бойовиків незаконних збройних формувань і засудив до п'яти років і чотирьох місяців ув'язнення.

Суддя засудив Б.Стімсона до 8 років ув'язнення, але зменшив строк через визнання провини засудженим.