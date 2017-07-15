Суд заарештував нардепа Добкіна з альтернативою застави
Печерський районний суд м. Києва постановив узяти під варту на 60 днів народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна та встановив суму застави в 50 млн грн.
Печерський районний суд м. Києва постановив узяти під варту на 60 днів народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна та встановив суму застави в 50 млн грн.
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