Події

16:45 15.07.2017

Суд заарештував нардепа Добкіна з альтернативою застави

Печерський районний суд м. Києва постановив узяти під варту на 60 днів народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна та встановив суму застави в 50 млн грн.

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Інтерфакс-Україна
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