На Закарпатті стартує газифікація Рахівського району

Львівська філія ПАТ "Укргазвидобування" почала прокладку газопроводу від смт Солотвино (Тячівський район) до с. Біла Церква (Рахівський район), повідомляє голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

"Наступний етап - прокладка підводного газопроводу довжиною 4,6 км до Білої Церкви, що дозволить почати забезпечення Рахівського району газом власного видобутку. Сьогодні Рахівщина - єдиний район Закарпаття та один з кількох в Україні, які взагалі не газифіковані. Діаметр газопроводу, який прокладається, - 220 мм, що дасть змогу протягнути його не тільки в Білу Церкву, а й до Великого Бичкова - найбільшого після райцентру селища Рахівщини", - цитує в суботу главу ОДА прес-служба Г.Москаля.

В інформації зазначено, що на околиці села Біла Церква газовики відкрили свердловину №15 з дебітом понад 50 тис. кубометрів газу на добу.

Рахівський район Закарпатської області (центр м.Рахів) розташований в найбільш високогірній частині Українських Карпат. Площа району - 1892кв км. На території району розташовані 1 місто, 3 селища міського типу і 28 сіл. Населення району за даними на 2017 рік перевищує 92 тис. жителів.