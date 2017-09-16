Луценко за наявності 50 антикорупційних суддів збирається повернути країну до нормального життя

Антикорупційний суд повинен бути створений в найкоротші терміни, для всіх регіонів України, при цьому неважливо, буде це окремий суд або окрема палата в уже існуючому суді, підкреслює генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Я виступаю за створення Антикорупційного суду, який буде створений без політиків, для всіх інститутів, а не тільки для НАБУ, для всіх корупціонерів, а не тільки для столичних", - заявив генпрокурор в ході 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES ) "чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві в суботу.

Він зазначив, що для нього не так важливо, як саме це буде оформлено: "Буде це окремий суд або окрема палата - мене не стосується! Цей суд повинен бути для всіх корупціонерів якомога швидше!"

За словами генпрокурора, створення нового суду як окремої структури з окремими приміщеннями буде дещо затягнуто в часі.

"Моя історична пам'ять говорить, що на це (створення нової структури - ІФ) йдуть мінімум роки ... Так, я як генпрокурор просив знайомих колег-депутатів ... внести інший закон: в існуючому суді створити окрему палату ... в кожному обласному центрі і в столиці, на відкритому конкурсі з числа нових суддів за три місяці будуть набрані нові судді", - визнав, між тим, Ю.Луценко.

"Дайте мені 50 суддів Антикорупційної палати або Антикорупційного суду в цьому році - і ми повернемо країну до нормального життя", - підсумував генпрокурор.