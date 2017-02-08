Помер нардеп Петро Ванат

Пішов з життя народний депутат України від фракції "Народний фронт" Петро Ванат, повідомив лідер політсили, екс-прем'єр України Арсеній Яценюк і висловив свої співчуття рідним і близьким покійного.

"З глибокою скорботою дізнався про смерть члена нашої команди, народного депутата України Петра Ваната - світлий, щирий чоловік, справжній патріот нашої держави. Це велика втрата для всіх нас", - написав А. Яценюк у своїй сторінці у Facebook у середу ввечері.

Ванат Петро Михайлович народився 28 січня 1938 р. у с. Дубно, Самбірського повіту Польщі (нині місто обласного значення в Рівненській області) - український політик. Член правління і президії УСПП.