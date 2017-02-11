Політика

11:49 11.02.2017

Порошенко в неділю зустрінеться з президентом Словенії, а в понеділок - з прем'єром Молдови

Президент України Петро Порошенко в неділю, 12 лютого, проведе зустріч із президентом Словенії Борутом Пахором, а в понеділок, 13 лютого, - з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом.

Як повідомляє прес-служба президента України, Б.Пахор відвідає Україну з робочим візитом.

Крім того, в понеділок П.Порошено проведе переговори з прем'єр-міністром Молдови П.Філіпом, який, як повідомлялося раніше, здійснить візит до Києва на запрошення свого українського колеги Володимира Гройсмана.

За інформацією прес-служби уряду Молдови, П.Філіп в Києві зустрінеться з П.Порошеном і В.Гройсманом, щоб обговорити розвиток молдовсько-українських відносин та можливості активізації двостороннього партнерства.

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