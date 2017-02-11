Українські дипломати готують ноту з приводу затримання українського письменника Жадана в Мінську

Міністерство закордонних справ України та посольство України в Білорусі готують ноту з приводу затримання в Мінську українського письменника Сергія Жадана, українські дипломати супроводжують його до перетину українсько-білоруського кордону, повідомила, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"МЗС уже дало доручення, щоб співробітники посольства супроводжували Сергія в аеропорт і до перетину кордону, про це щойно мені сказала заступник міністра Олена Зеркаль", - повідомила І.Геращенко на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбуці" в суботу.

За її словами, представник українського посольства в Білорусі Валерій Жигун підтвердив інформацію, що С.Жадана затримали в Мінську, і що він провів ніч у Ленінському райвідділі міліції в Мінську.

Перший віце-спікер зазначила, що в посольстві України в Білорусі дізналися про інцидент тільки в суботу вранці, тому що родина письменника не зверталася до них раніше, "а білоруси не дали інформації про затримання громадянина України, що, безумовно, є порушенням".

"Посольство і МЗС України вже готують ноту з цього приводу. Це справді ганьба і час жорстко ставити питання перед Мінськом про неприпустимість дій ФСБ, що таким ганебним способом, через формування спільних чорних списків намагається погіршити і наші з білорусами двосторонні відносини", - написала І.Геращенко.

Як повідомив начальник управління консульської забезпечення служби МЗС України Василь Кирилич у суботу в ефірі телеканалу "112.Україна", С.Жадан наразі звільнений із вимогою залишити територію Білорусі. "МЗС України вживатиме всіх необхідних заходів для з'ясування обставин і причин затримання С.Жадана в Білорусі", - сказав він.

Як повідомлялося, українського письменника, поета та волонтера Сергія Жадана в ніч на суботу, 11 лютого, співробітники міліції затримали в готелі в Мінську і до ранку протримали у відділку через заборону в'їзду в Білорусь.