Донбас буде повернено виключно політико-дипломатичним шляхом

Тимчасово окуповані Росією території Донбасу можуть бути повернені Україні виключно в результаті політико-дипломатичного врегулювання, знову наголошує президент України Петро Порошенко.

"Є тверда моя позиція, є позиція нашої команди, що виключно політико-дипломатичним шляхом ми маємо повернути ці території України, й абсолютно хибною є думка політиканів, які говорять, що треба відрізати цю територію і де-факто подарувати її. Ще раз наголошую і нагадую свої слова: не ви ці землі збирали і не вам їх відрізувати", - сказав П.Порошенко на початку засідання Ради національної безпеки і оборони в Києві в четвер.

"Вони блокують не ОРДО і ОРЛО, вони блокують Україну і нашу боротьбу за територіальну цілісність", - наголосив президент.

Раніше П.Порошенко анонсував, що РНБО на засіданні в четвер розгляне невідкладні заходи щодо нейтралізації загрози енергетичній безпеці країни.