Політика

15:39 16.02.2017

Донбас буде повернено виключно політико-дипломатичним шляхом

Тимчасово окуповані Росією території Донбасу можуть бути повернені Україні виключно в результаті політико-дипломатичного врегулювання, знову наголошує президент України Петро Порошенко.

"Є тверда моя позиція, є позиція нашої команди, що виключно політико-дипломатичним шляхом ми маємо повернути ці території України, й абсолютно хибною є думка політиканів, які говорять, що треба відрізати цю територію і де-факто подарувати її. Ще раз наголошую і нагадую свої слова: не ви ці землі збирали і не вам їх відрізувати", - сказав П.Порошенко на початку засідання Ради національної безпеки і оборони в Києві в четвер.

"Вони блокують не ОРДО і ОРЛО, вони блокують Україну і нашу боротьбу за територіальну цілісність", - наголосив президент.

Раніше П.Порошенко анонсував, що РНБО на засіданні в четвер розгляне невідкладні заходи щодо нейтралізації загрози енергетичній безпеці країни.

ВАЖЛИВЕ

Сторони ТКГ домовилися про відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого

Обама був занадто м'який стостовно Росії щодо питання про Крим

ЦВК призначила на 30 квітня вибори в 7 об'єднаних громадах

Гройсман на засіданні уряду розкритикував Тимошенко

Постанова Ради про відставку Гройсмана без відставки Кабміну є неконституційною

ОСТАННЄ

Порошенко в Мюнхені зустрінеться з віце-президентом США Пенсія

НАТО підтримує активний політичний діалог з українським керівництвом

Лідер демократів у палаті представників США Ненсі Пелосі назвала розслідування зв'язків Трампа з РФ питанням державної важливості

Кучма прибув до Мінська на засідання тристоронньої контактної групи

Зустріч глав МЗС "Нормандської четвірки" може відбутися в Мюнхені на полях конференції з безпеки

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА