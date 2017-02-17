Політика

13:13 17.02.2017

Візу до Тайланду можна буде безкоштовно оформити до 31 серпня 2017 р.

Уряд Таїланду продовжив термін безкоштовного оформлення віз із правом перебування до 60 днів до 31 серпня 2017 року, а також зменшив вартість "віз після прильоту" до $30, повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

"Уряд Королівства Таїланд прийняв рішення про продовження до 31 серпня 2017 року терміну безкоштовного оформлення дипломатичними та консульськими установами Таїланду за кордоном віз з терміном перебування до 60 днів", - йдеться в повідомленні департаменту у Facebook у п'ятницю.

Крім того, згідно із зазначеним урядовим рішенням зменшено вдвічі на аналогічний період 2017 р. вартість т. з. віз після прибуття, які іноземні громадяни з 21 країни світу, зокрема України, можуть оформляти в 48 міжнародних пунктах пропуску в Таїланді. "Для громадян України вартість віз становить приблизно $30", - поінформували в МЗС.

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