Порошенко призначив послом в Іраку Віктора Недопаса

Президент України Петро Порошенко призначив послом України в Іраку Віктора Недопаса.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, відповідний указ №40/2017 президент підписав у понеділок.

Раніше цю посаду обіймав Анатолій Маринець. П.Порошенко своїм указом звільнив його з посади посла в Іраку 5 жовтня 2016 року.

В.Недопас, 1962 р. н., працює в структурі МЗС України з 1993 року, спочатку - у відділі нерозповсюдження, військово-технічного співробітництва та експортного контролю управління контролю над озброєнням та роззброєнням. У 1999-2002 рр. - перший секретар посольства України в США, в 2003-2004 рр. - начальник відділу США і Канади четвертого територіального управління МЗС, у 2004-2005 рр. - заступник директора четвертого територіального управління МЗС, у 2006-2008 рр. - заступник директора департаменту НАТО МЗС.

У 2008-2009 рр. - тимчасовий повірений у справах України в Іраку. У 2009-2013 рр. був послом України в Сербії.

З лютого по квітень 2014 року - заступник директора другого територіального департаменту МЗС, із квітня 2014 - в. о. директора департаменту міжнародної безпеки МЗС.