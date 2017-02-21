Радикальна партія має намір позбавити нардепа Артеменка мандата через юридичні механізми

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка має намір задіяти юридичні механізми позбавлення депутатського мандата Андрія Артеменка, заявив нардеп від цієї фракції Ігор Мосійчук.

"Як відповідальний політик і чесна людина, Андрій Артеменко має скласти депутатський мандат, оскільки політична сила, від якої він був обраний, не поділяє його поглядів. Але він відмовився вчинити по совісті, і тому Радикальна партія Олега Ляшка змушена задіяти юридичні механізми позбавлення його депутатського мандата", - написав І. Мосійчук на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

При цьому він заявив, що у Радіальної партії є документи, "які підтверджують необхідність позбавлення Артеменка депутатських повноважень".

Парламентарій висловив упевненість, що за участю ЦВК, парламенту і судової гілки влади "ми доб'ємося справедливості вже до кінця поточної сесії Верховної Ради".

Раніше газета New York Times повідомила, що А. Артеменко передав адміністрації президента США Дональда Трампа підготовлений ним план врегулювання українського конфлікту. План, зокрема, передбачає проведення загальноукраїнського референдуму про передачу Україною Росії Криму "в оренду на термін від 50 до 100 років", а також "виведення російських військ із Східної України".

План А. Артеменко, за даними видання, був переданий на той час помічнику Д. Трампа з національної безпеки Майклу Флінну, який потім пішов у відставку, через особистого адвоката американського президента Майкла Коена, який, як звертає увагу газета, одружений на українці.

Увечері 20 лютого фракція у Верховній Раді України Радикальної партії Олега Ляшка вирішила виключити депутата А. Артеменка. Лідер Радикальної партії також поінформував, що фракція звернулася до А. Артеменка, "оскільки він позиціонує себе як відповідальний політики, з вимогою скласти депутатський мандат, який він отримав за списком Радикальної партії".

Вранці 21 лютого нардеп А. Артеменко, заявив, що не планує відмовлятися від депутатського мандата. "Протягом вчорашнього дня я отримав тисячі, десятки тисяч повідомлень на підтримку наших мирних ініціатив і це переконало мене в тому, що єдина можливість і майданчик для досягнення моєї головної мети – це парламент", - сказав він журналістам у кулуарах парламенту у вівторок вранці, відповідаючи на запитання, чи планує він скласти депутатські повноваження.

Він також заявив, що залишиться позафракційним депутатом.