Політика

16:14 21.02.2017

Луценко бачить велику ймовірність внесення подання на зняття недоторканності з нардепа Артеменка

Органи прокуратури розслідують провадження проти виключеного з фракції Радикальної партії народного депутата Андрія Артеменка за антидержавні дії у співпраці з РФ, не виключено, що до Верховної Ради буде внесено подання про зняття з нього депутатської недоторканності, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Кілька годин тому Генпрокуратура України, а саме Кримська прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження щодо нардепа Артеменка за посягання на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ", - сказав Ю. Луценко під час спільного брифінгу з главою СБУ Василем Грицаком у вівторок у Києві.

Генпрокурор також додав, що "це арештна справа".

"Тому ми б хотіли почути від нього пояснення, і якщо він до цього не готовий, ми звернемося до відповідного комітету Верховної Ради, а далі, власне, до Верховної Ради", - сказав Ю. Луценко.

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