Україна виступає за перезапуск переговорів країн, що підписали Будапештський меморандум - Клімкін

Сполучені Штати Америки як країна-підписант Будапештського меморандуму, що передбачає гарантії безпеки України в обмін на її відмову від ядерної зброї, мають брати участь у переговорах щодо Криму та ситуації на Донбасі, заявив глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін.

"Звісно, ми потребуємо підтримки США для перезапуску переговорів підписантів Будапештського меморандуму", - сказав він, виступаючи у вівторок на слуханнях у Сенаті США.

За словами глави українського МЗС, "США мають відігравати ключову роль у переговорах і щодо Донбасу, і щодо Криму".

Київ, звинувачуючи Росію в анексії Криму та агресії на Донбасі, вказує на порушення Москвою Будапештського меморандуму і відсутність більш жорсткої реакції інших підписантів.

Будапештський меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) - міждержавний документ, що гарантує дотримання положень Заключного акта ОБСЄ, Статуту ООН і ДНЯЗ стосовно України як держави-учасниці договору, що не має ядерної зброї. Підписаний 5 грудня 1994 року лідерами України, США, Росії та Великої Британії.

Франція та Китай - два інші учасники ДНЯЗ, що володіли на момент підписання Будапештського меморандуму ядерною зброєю, надали аналогічні гарантії, зробивши відповідні заяви, але не поставили своїх підписів під цим документом.