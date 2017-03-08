Політика

12:04 08.03.2017

Україна виступає за перезапуск переговорів країн, що підписали Будапештський меморандум - Клімкін

Сполучені Штати Америки як країна-підписант Будапештського меморандуму, що передбачає гарантії безпеки України в обмін на її відмову від ядерної зброї, мають брати участь у переговорах щодо Криму та ситуації на Донбасі, заявив глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін.

"Звісно, ми потребуємо підтримки США для перезапуску переговорів підписантів Будапештського меморандуму", - сказав він, виступаючи у вівторок на слуханнях у Сенаті США.

За словами глави українського МЗС, "США мають відігравати ключову роль у переговорах і щодо Донбасу, і щодо Криму".

Київ, звинувачуючи Росію в анексії Криму та агресії на Донбасі, вказує на порушення Москвою Будапештського меморандуму і відсутність більш жорсткої реакції інших підписантів.

Будапештський меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) - міждержавний документ, що гарантує дотримання положень Заключного акта ОБСЄ, Статуту ООН і ДНЯЗ стосовно України як держави-учасниці договору, що не має ядерної зброї. Підписаний 5 грудня 1994 року лідерами України, США, Росії та Великої Британії.

Франція та Китай - два інші учасники ДНЯЗ, що володіли на момент підписання Будапештського меморандуму ядерною зброєю, надали аналогічні гарантії, зробивши відповідні заяви, але не поставили своїх підписів під цим документом.

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