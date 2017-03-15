Парасюк має понести кримінальну відповідальність, вважають у "БПП"

Позафракційний нардеп Володимир Парасюк має отримати не лише осуд колег, а й понести кримінальну відповідальність, зазначив народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Валерій Карпунцов, повідомляє прес-служба політичної партії "Блок Петра Порошенка".

"Не можна людей, які виконують свої професійні обов'язки, крити матом, не можна їх бити, не можна забирати у них зброю. Людина, поведінку якої ми сьогодні обговорюємо цілий день у парламенті, є професійним провокатором. Ми бачимо таку поведінку вже досить тривалий час ... Прикро, але його дії призводять до трагічних наслідків. Добре, що вчора у військовослужбовців вистачило витримки після його провокації не застосовувати зброю і не дати її застосувати іншим. А наразі це дуже просто було б зробити, адже та напруга, яку ми маємо в суспільстві, сприяє цьому...", - наводить слова парламентаря в середу вдень прес-служба партії.

"Ця людина, на мою думку, як мінімум, має нести кримінальне покарання. Так, не тільки засудження колег, а й кримінальне покарання... Вірю, що генеральний прокурор відкриє кримінальне провадження з приводу цих подій і буде внесено подання до парламенту щодо зняття недоторканності з цього депутата", - резюмував В.Карпунцов.