"Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус" об'єднають зусилля для розбудови національної Української держави - маніфест

Партії ВО "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус" і ряд інших націоналістичних партій і організацій підписали "Національний маніфест" і задекларували об'єднання зусиль для розбудови національної Української держави.

"Ми, українські націоналісти, усвідомлюючи катастрофічний стан нашої країни та маючи на меті здобуття й розбудову великої національної держави, здатної забезпечити добробут українців і майбутнє українських дітей, єднаємо свої зусилля на основі фундаментальних, безперечних, непорушних для нас усіх принципів і цілей і пропонуємо чіткий план першочергових кроків для досягнення цієї мети", - йдеться в документі, який підписали ВО "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус" і ряд інших націоналістичних партій і організацій в четвер.

У цьому маніфесті націоналісти пропонували сформувати новий вектор української геополітики - орієнтацію не на Захід або Схід, а на створення нового Балто-Чорноморського союзу.

Вони пропонують визнати Російську Федерацію державою-агресором на всіх рівнях світової дипломатії, розірвати всі дипломатичні відносини, блокувати окуповані території України, припинити діяльність російського бізнесу в Україні і застосувати санкції до російського капіталу.

У документі націоналісти пропонують законодавчо визнати ОРДЛО окупованими територіями та розробити реальний план звільнення Криму й Донбасу.

Українські націоналісти в маніфесті виступають за повернення права на відновлення ядерного потенціалу України як способу захисту національної безпеки у зв'язку з порушенням Будапештського меморандуму, створити високотехнологічну професійну контрактну армію, а також резервну армію, укомплектовану за територіальним принципом, законодавчо закріпити право на збройний захист і вільне володіння зброєю.

Підписанти маніфесту також пропонують очистити від ворожої пропаганди український інформаційний простір, забезпечити українській мові статус єдиної державної.

Вони також пропонують провести реальну люстрацію, посилити кримінальну відповідальність за корупцію, запровадити дієву процедуру імпічменту президента й ухвалити закон про відкликання депутатів усіх рівнів, суддів і чиновників, а також запровадити виборність суддів.

Крім того, націоналістичні сили пропонують повернути в державну власність надра, стратегічні об'єкти та підприємства, приватизовані після 1991 року.

Лідер партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок на брифінгу в четвер зазначив, що політичні сили, що підписали "Національний маніфест", не виключають спільного походу на майбутні парламентські вибори, проте, за його словами, цей документ було підписано не заради виборів. "Ми не виключаємо нашого спільного походу на вибори, але ми цього питання ще не обговорювали, оскільки наразі немає виборчого процесу", - сказав він.

О. Тягнибок зазначив, що для реалізації цілей, задекларованих у маніфесті, українські націоналісти готові використати як парламентські, так і революційні методи, "залежно від небезпеки, у якій перебуватиме українська держава".

Лідер ВО "Свобода" також наголосив, що для реалізації "Національного маніфесту" цим політичним силам потрібне не просто представництво, а більшість у парламенті і повнота влади.

Водночас лідер "Національного корпусу", народний депутат Андрій Білецький зазначив, що якби українська влада діяла правильно й рішуче, то війну з Росією, яка триває вже три роки, можна було б закінчити переможно "стовідсотково на Донбасі і з великою ймовірністю в Криму". "Я думаю, що кілька років рішучої націоналістичної влади, реальних реформи в армії буде достатньо, щоб досягти перемоги", - вважає А. Білецький.