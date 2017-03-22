Політика

12:17 22.03.2017

Комітет міністрів РЄ у вересні розгляне справи Луценка та Тимошенко проти України

Комітет міністрів Ради Європи розгляне питання виконання рішень Європейського суду з прав людини в справах "Луценко проти України" та "Тимошенко проти України", повідомив начальник відділу департаменту Ради Європи з виконання рішень ЄСПЛ Павло Пушкар.

"Рада міністрів у вересні розгляне справи Луценка та Тимошенко проти України", - повідомив він у Києві в середу під час круглого столу на тему забезпечення виконання та застосування практики рішень ЄСПЛ у прокурорській діяльності.

За словами П.Пушкаря, виконання рішень у цих справах буде розглянуто в контексті питання інституціональної незалежності української прокуратури, як внутрішньої, так і зовнішньої.

Йдеться про порушення прав людини за статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

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