Комітет міністрів РЄ у вересні розгляне справи Луценка та Тимошенко проти України
Комітет міністрів Ради Європи розгляне питання виконання рішень Європейського суду з прав людини в справах "Луценко проти України" та "Тимошенко проти України", повідомив начальник відділу департаменту Ради Європи з виконання рішень ЄСПЛ Павло Пушкар.
"Рада міністрів у вересні розгляне справи Луценка та Тимошенко проти України", - повідомив він у Києві в середу під час круглого столу на тему забезпечення виконання та застосування практики рішень ЄСПЛ у прокурорській діяльності.
За словами П.Пушкаря, виконання рішень у цих справах буде розглянуто в контексті питання інституціональної незалежності української прокуратури, як внутрішньої, так і зовнішньої.
Йдеться про порушення прав людини за статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.