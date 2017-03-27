Реалізацію виборчих прав переселенців необхідно врегулювати якнайшвидше – С. Тарута

Народний депутат України (позафракційний), колишній голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута відзначає необхідність правового врегулювання реалізації виборчих прав переселенців і трудових мігрантів. З цією метою він виступив співавтором відповідного законопроекту, який найближчим часом буде зареєстровано у Верховній Раді.

У понеділок на прес-конференції на тему: "Громадські організації розпочинають інформаційну кампанію на підтримку законопроекту щодо виборчих прав переселенців і трудових мігрантів" парламентарій нагадав, що в 2015 році аналогічний закон не був ухвалений Верховною Радою.

"Тоді ми разом з громадськими активістами намагалися проштовхнути такий законопроект із допомогою громадських заходів. Ми намагалися зробити все, щоб влада дослухалася до голосу розуму. Лише невелика частина українського політикуму усвідомлювала глибину проблеми. Інша ж частина депутатського корпусу, представлена, насамперед, провладними фракціями, не дала ходу такій ініціативі, не дала можливості вимушеним переселенцям реалізувати своє право голосу на виборах. Тоді було багато дискусій, але в кінцевому підсумку законопроект був відправлений на доопрацювання і до прийняття справа не дійшла", – зазначив С. Тарута.

За його словами, важливість цієї тематики наскільки висока, що об'єднала представників різних політичних партій і громадянського суспільства.

"Зараз ми робимо нову спробу дозволити переселенцям реалізувати своє виборче право. Ми об'єднали всі ініціативи в один законопроект. Кожен з нас (співавторів законопроекту – ІФ) працюватиме з депутатами, щоб законопроект був ухвалений", – додав С. Тарута.

Метою законопроекту є забезпечення можливості внутрішньо переміщеним особам реалізувати свої виборчі права на місцевих виборах, спрощення процедури голосування на виборах президента і парламенту, а також на референдумах. Крім того, передбачається можливість зміни виборчої адреси громадянами всередині країни (за новим місцем проживання). Це надасть можливість не лише захистити виборче право громадян, але і посилить інтеграцію внутрішньо переміщених осіб.

Народний депутат нагадав, що є ініціатором створення МФО "Парламентська платформа майбутнього Донбасу", до якої входять депутати практично всіх парламентських фракцій. Більшість з них підтримує цей законопроект.

За його словами, окрім реалізації права вибору, потрібно максимально спростити процедуру перетину цивільним населенням лінії розмежування на Донбасі.