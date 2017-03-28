Політика

12:24 28.03.2017

Порошенко призначив Головатого замість Ківалова членом Венеціанської комісії

Президент України Петро Порошенко звільнив з посади члена Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Сергія Ківалова та його заступників – Сергія Головатого і Володимира Пилипенка.

Відповідний указ від 16 березня опубліковано на сайті глави держави.

У документі зазначено, що С. Ківалов звільнений у зв'язку із завершенням строку повноважень.

Іншим указом П. Порошенко призначив членом Венеціанської комісії засновника Української правничої фундації Сергія Головатого (за згодою).

С. Ківалов був членом Венеціанської комісії з лютого 2013 року.

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