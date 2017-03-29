Призупинення співпраці USAID із НАЗК обумовлене потребою аудиту використання коштів українською стороною - Фріз

Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони Ірина Фріз (фракція "Блок Петра Порошенка") наголошує, що призупинення співпраці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) із Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) не свідчить про зміну політики США щодо України.

"Щодо призупинення співпраці USAID із НАЗК. Призупинення співпраці обумовлене необхідністю проведення аудиту використання коштів українською стороною й оцінки ефективності роботи американськими партнерами. Ця необхідність є результатом зміни глобальної політики США в питанні підтримки та участі в таких проектах, що спирається на визначення розміру допомоги на основі оцінки ефективності її використання приймаючою стороною", - написала вона на свій сторінці у соцмережі Facebook.

За словами І. Фріз, для визначення ефективності проекту американській стороні потрібно провести аудит допомоги, наданої Україні в цьому сегменті. "USAID як урядова структура відповідає перед американськими платниками податків, надану допомогу буде використано відповідно до заявлених цілей. Інакше допомога має бути перенаправлена на інші проекти", - зазначила нардеп.

Вона уточнила, що під час останнього візиту до Вашингтона представники USAID попереджали про те, що будь-які акти підтримки, зокрема і призначення директора офісу в Україні, не здійснюватимуться до повного аудиту діяльності українського офісу.

"Таким чином, призупинення співпраці USAID з НАЗК не є свідченням зміни політики США щодо України та відмови в підтримці проектів у нашій державі. Нова адміністрація США вимагає від урядових установ економнішого використання бюджетних коштів у проектах за кордоном. У разі позитивних результатів аудиту співпрацю, упевнена, буде продовжено. Така перевірка буде хорошим сигналом і для України, як свідчення ефективного використання фінансової допомоги її урядовими структурами", - зазначила народний депутат.

Як повідомив напередодні член НАЗК Руслан Рябошапка, USAID припинило співпрацю з НАЗК через законодавчі зміни в частині електронного декларування.

USAID працює в Україні з 1992 року, надає допомогу в сферах розвитку демократії, управління, охорони здоров'я, економіки та соціального сектору.