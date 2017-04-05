Політика

11:09 05.04.2017

Київ не форсує вступу України до НАТО, але послідовно рухається в цьому напрямі - Климпуш-Цинцадзе

Київ не намагається прискорити процес вступу України до НАТО, розуміючи, що на сьогодні необхідно зосередитися на "домашній роботі", заявляє віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Ми ведемо дуже активний політичний діалог з Альянсом... Ми шукаємо не захисту чи притулку, ми шукаємо партнерства. Ми не говоримо сьогодні про термінову заявку на членство: ми не намагаємося прискорити цей процес. Ми розуміємо, що зараз головна мета - це домашня робота", - сказала вона під час засідання міжпарламентської ради Україна-НАТО в Києві в середу.

Віце-прем'єр зазначила, що на сьогодні є питання і теми, в яких Україна та НАТО можуть бути корисні одне одному.

"Той гіркий досвід, який ми сьогодні отримуємо, може згодитися нашим партнерам - членам НАТО. Також хочу наголосити, що українці, попри те, що захищають свою країну, не припиняють участі в миротворчих операціях НАТО", - сказала вона.

І.Климпуш-Цинцадзе додала, що Україна послідовно рухається у бік членства в НАТО і, "по суті, на сьогодні перетворилася на східний фланг Альянсу".

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