Гройсман закликав країни Балтії підтримати Україну в наданні їй торгпреференцій ЄС

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав владу Латвії, Литви та Естонії підтримати Києв у питанні надання Європейським Союзом торгових преференцій для України.

"Ми просимо вас на рівні Європейського Союзу підтримати Україну в питанні додаткових торговельних преференцій для України в такий досить складний час", - заявив прем'єр під час зустрічі з прем'єр-міністрами Латвії, Литви і Естонії в Києві в четвер.

За його словами, такі преференції нададуть можливість Україні повною мірою користуватися можливістю зони вільної торгівлі з ЄС.