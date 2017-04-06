Політика

11:55 06.04.2017

Гройсман закликав країни Балтії підтримати Україну в наданні їй торгпреференцій ЄС

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав владу Латвії, Литви та Естонії підтримати Києв у питанні надання Європейським Союзом торгових преференцій для України.

"Ми просимо вас на рівні Європейського Союзу підтримати Україну в питанні додаткових торговельних преференцій для України в такий досить складний час", - заявив прем'єр під час зустрічі з прем'єр-міністрами Латвії, Литви і Естонії в Києві в четвер.

За його словами, такі преференції нададуть можливість Україні повною мірою користуватися можливістю зони вільної торгівлі з ЄС.

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