Політика

10:36 10.04.2017

Глава МЗС Франції не сумнівається, що Дамаск застосує хімзброю

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив у понеділок, що не сумнівається, що сирійські урядові війська застосовують хімічнузброю.

"Немає жодних сумнівів щодо того, що сирійський режим використовує хімічну зброю", - сказав він в ефірі радіостанції "Франс ентер".

За словами міністра, "Сирія погодилася приєднатися до договору, що забороняє хімзброю, однак вона його не дотримується".

Франція та інші західні країни звинувачуують сирійських військових у застосуванні хімічної зброї проти мирних жителів раніше в квітні в населеному пункті Хан Шейхун. У відповідь на це США завдали ракетного удару по авіабазі на території Сирії.

У Дамаску, в свою чергу, запевняють, що ніколи не використовували та не будуть використовувати хімічну зброю на своїй території.

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