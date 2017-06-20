Фракція БПП закликала Садового вирішити проблему зі сміттям у Львові або піти у відставку

Фракція "Блок Петра Порошенка" закликає мера Львова Андрія Садового вирішити питання зі сміттям у місті або піти у відставку.

"Андрію Івановичу! Негайно вирішуйте проблему зі сміттям або добровільно йдіть у відставку", - заявила народний депутат фракції БПП Оксана Юринець на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Вона закликала лідера фракції "Самопоміч" Олега Березюка припинити голодування.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" під час виступу О.Юринець навколо трибуни стояли її колеги з фракції БПП.

Фракція "Самопоміч" після виступу О.Юринець скандувала "Ганьба!"

Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко вважає за доцільне запросити мера Львова на засідання профільного комітету і розглянути ситуацію в місті.

"На комітет профільний - Садового. Нехай відзвітує: які витрати він зробив для громади. Із залученням телебачення нехай покаже, до кого звертався, скільки разів приїжджала комісія з Кабінету Міністрів, скільки разів вивозилося сміття на полігони. Які громади, де є представники "Самопомочі", не проголосували за те, щоб сміття з міста Львова було в інших містах", - заявила І.Луценко, виступаючи в сесійній залі.

З її слів, станом на 2016 рік 700 млн грн було на депозитах Львова. "Повірте грошей в місті достатньо, щоб перетворити це історичне місто з екологічною катастрофою на процвітаючий туристичний центр", - додала І.Луценко.

Напередодні О.Березюк оголосив голодування на підтримку жителів Львова і проти дій центральної влади. "Львів на сьогодні окупований ворогом. Рік тому в це місто Волі, яке завжди було і буде на передовій боротьби за Україну,.. прийшов ворог, який протягом року, цинічно обманюючи на кожному кроці, знущається не тільки з керівника міста або політичної сили, а й знущається з людей, які там живуть", - заявив він.

Раніше в цей день міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті накопичилося 8500 тонн твердих побутових відходів (ТПВ), які нікуди вивозити, а центральна влада мовчать у відповідь на прохання Львова про допомогу.