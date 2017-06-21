Головне у візиті Порошенка до Вашингтона - не зустріч із Трампом, а переговори за рамками Овального кабінету

Зустріч президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом була без особливих проривів і без явних провалів, найголовніше - що залишилося за рамками Овального кабінету, а саме результативні переговори з представниками команди президента США, вважає директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов .

"Я б охарактеризував такими формами: без особливих проривів і без очевидних провалів. Друге - візит був для президента успішний, хоча і не без проблем, оскільки відпочатку не було зрозуміло, який формат, який протокол візиту - державний, робочий і так далі. Але головне - що зустріч відбулася", - сказав В.Карасьов агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За його словами, добре, що відбулося особисте знайомство П.Порошенка з новим президентом США Д. Трампом, але головне у цьому візиті - то, що залишилося за кадром зустрічі в Овальному кабінеті.

"Те, що відбувалося під час інтенсивних робочих зустрічей президента України з міністром енергетики (США Ріком Перрі - ІФ), міністром оборони (США Джеймсом Меттісом - ІФ.), віце-президентом Пенсом (Майком Пенсом - ІФ) і т.д .. тому що коли у нас намагаються аналізувати або оцінювати цей візит, то завжди концентруються на особистості президента Трампа і менше уваги звертають на членів його команди... Звичайно, там зустріч (П.Порошенка і Д. Трампа - ІФ) була дещо формалізована, і, можливо, без якихось проривних, змістовних результатів, але, якщо говорити про зустрічі української делегації і президента України з представниками команди президента США, то тут набагато більше результативності, а, головне - це були такі інтенсивні переговори, які закладають фундамент для успішного майбутнього українсько-американських відносин. Ось це, мені здається, найголовніше", - вважає політолог.

Водночас В.Карасьов зазначив, що домовленості, досягнуті під час зустрічей з міністром енергетики США і міністром оборони США, наразі не формалізовані - "вони не викристалізувалися в якісь конкретні угоди". "Але, тим не менш, попередньо можна говорити про те, що у сфері енергетики - це і співпраця у сфері атомної енергетики, і скрапленого газу, і вугілля, якого ми потребуємо - це дуже важливі переговори саме з позиції реалізації передвиборної кампанії Трампа, оскільки його виборці - це штат Пенсільванія (де видобувається вугілля - ІФ) ", - сказав В.Карасьов.

Таким чином, як зазначив політолог, Україна, по суті, пропонує свій ринок для товарів, вироблених електоратом Д. Трампа: шахтарів Пенсільванії і американської глибинки, людей, задіяних в американській енергетиці.

Також важливою, на думку політолога, була зустріч української делегації з міністром оборони США Дж.Меттісом. "Попередні домовленості про можливість за певних обставин отримання летальної зброї. Це раз. А по-друге, військово-технічного співробітництва США та України. Це дуже важливо для модернізації військово-промислового комплексу України", - сказав В.Карасьов.

Говорячи про відносно невелику, як деякі відзначають, тривалість зустрічі П.Порошенка і Д. Трампа політолог ще раз наголосив: "Головне - не зустріч з президентом Трампом, а головне - зустрічі, контакти з представниками команди Трампа. Тому що, в нинішній політиці перемагають не окремі суперзірки, а командна гра".