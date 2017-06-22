Політична еліта України має об'єднатися для вирішення конфлікту і розвитку економіки - Кучма

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма вважає, що без єдності в українському політикумі неможливо досягти вирішення конфлікту і розвитку економіки в країні.

"Сьогодні дуже багато, навіть всередині в Україні, вважають, що ми не суб'єкт, а об'єкт міжнародної політики. Чому в країні війна, а у нас немає єдності в нашій політичній еліті?", - сказав Л.Кучма під час балтійсько-чорноморського форуму "Світанок Європи: історична закономірність цивілізаційного вибору" у четвер у Києві.

"Кажу політичній еліті, щоб об'єдналася проти цієї ситуації. Подивімося на парламент, політиків - сварка за сваркою. Вони лише на цьому грають - на Донбасі, наших загиблих людей. І де ж наша єдність? Якщо ж цього не буде, то нічого не буде ", - додав він.

За словами другого президента, на першому місці в української влади має бути боротьба з корупцією і розвиток економіки.

"Я думаю, що керівництво України добре розуміє, що на першому місці має бути питання корупції ... Хіба керівництво не розуміє, в якому становищі зараз економіка?", - наголосив Л.Кучма.