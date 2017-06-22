Політика

14:07 22.06.2017

Завершити узгодження списку полонених і розпочати процес обміну заплановано до 5 липня

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма заявляє, що під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 21 липня було досягнуто домовленість про узгодження списку полонених і початок процесу обміну до наступного засідання ТКГ 5 липня.

"До кінця не погодили, є ще розбіжності за списком, але процес верифікації завершено, всі з цим погодилися, а ви знаєте, що раніше та сторона з цим не погоджувалася. Але є розбіжності в списках, розбіжності в 5-6 осіб, але навіть за таких маленьких розбіжностей у нас з українською стороною ніяких проблем, у них на 15 осіб більше в їхньому списку, що ми їх утримуємо", - сказав Л.Кучма журналістам у четвер у Києві.

Він зазначив, що наступне засідання ТКГ відбудеться 5 липня. "Домовилися, що на наступній зустрічі, яка буде 5 числа, до 5 числа ми ці проблеми вирішимо (за погодженням списку полонених - ІФ) і маємо розпочати процес обміну", - сказав Л.Кучма.

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