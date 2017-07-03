Єнін: Завдання Генпрокуратури у справі Марківа - забезпечити захист його законних інтересів в італійському суді

Завдання Генеральної прокуратури України у справі затриманого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа в тому, щоб забезпечити захист його законних інтересів в судовому процесі, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

"Ми працюємо як з адвокатом Марківа, так і з правоохоронцями... Завдання захисту Марківа, щодо якого ми співпрацюємо з СБУ (веде слідство) і Нацгвардією (де служить В.Марків) ми допомагаємо, - надати докази непричетності Марківа до вбивства Роккеллі", - сказав Є.Єнін агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Він зазначив, що Генпрокуратура України зі свого боку уважно відстежує, щоб судовий процес в Італії був максимально прозорим, а докази обвинувачення - допустимими і неупередженими.

"Наше спільне завдання - забезпечити захист законних інтересів Марківа в Італії. У цьому ми як правоохоронці співпрацюємо із захистом Марківа", - розповів він.

Є.Єнін також підтвердив, що вранці у вівторок, 4 липня, планується судове засідання з метою обрання запобіжного заходу В.Марківу. "Ми активно допомагаємо адвокату наданням інформації, яка могла б посилити їхні позиції в суді", - сказав заступник генпрокурора.

Він також зазначив, що у В.Марківа два адвоката: перший - безкоштовно наданий Італійським державою, другий - Раффаеллі Делла Валле (Raffaelle Della Valle).

Раніше в цей день в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що у вівторок, 4 липня, о 10:00 відбудеться судове засідання щодо обрання запобіжного заходу військовослужбовцю Національної гвардії України В.Марківу, затриманому в Італії за підозрою у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі.

Як повідомлялося, в суботу, 1 липня, заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомив, що в Італії заарештували українського військового В.Марківа, якого італійська сторона підозрює у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Роккелли біля м.Слов'янськ Донецької області у травні 2014 року.

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Андрій Антонищак розповів, що В Марківа затримали в п'ятницю, 30 червня. Його утримують у в'язниці в італійському містечку Павія. До нього не допускають українських дипломатів, мотивуючи це тим, що він має італійське підданство. Італійська сторона надала В.Марківу адвоката, але українська сторона відмовиться від нього і має намір наймати свого захисника.

Радник глави МВС України, народний депутат з фракції "Народний фронт", Антон Геращенко заявив, що затримання в Італії бійця батальйону Національної гвардії України ім.Сергія Кульчицького В.Марківа за підозрою у вбивстві італійського фотокореспондента може бути черговою провокацією російських спецслужб.

Уранці 2 липня Генеральне консульство України в Мілані звернулося в суд м. Павіа з клопотанням про надання інформації щодо підстав та обставин затримання В.Марківа, а також про забезпечення можливості консульській посадовій особі найближчим часом відвідати затриманого.

"Консул встановив контакт із адвокатом затриманого і узгодив алгоритм подальших дій. Рідні В.Марківа інформовані про його затримання. Справа про затримання громадянина України В.Марківа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Мілані", - повідомляє Департамент консульської служби українського зовнішньополітичного відомства.

МВС України висловлювало стурбованість затриманням і арештом в Італії В.Марківа. "Він поїхав в Італію під час планової відпустки. Офіційної інформації про затримання Віталія Марківа в Національну гвардію не надходило. Генеральна прокуратура України вживає заходів щодо встановлення всіх обставин затримання в рамках міжнародно-правового співробітництва", - інформували в українському МВС.

В інформації зазначено, що прокуратура міста Павія (регіон Ломбардія, Італія) почала кримінальне провадження щодо обставин загибелі в 2014 році в зоні АТО італійського та російського журналістів за інформацією французького журналіста. В рамках цього провадження французький журналіст вказав на те, що смерть вищевказаних журналістів стала наслідком застосування зброї підрозділом Нацгвардії, в якому проходив службу затриманий В.Марків. Крім того, в рамках свідчень французький журналіст надав відеоряд. При цьому, за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ, підкреслюють в українському МВС.