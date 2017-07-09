Тіллерсон зустрівся з представниками українських реформаторів

Держсекретар США Рекс Тіллерсон, що прибув у Київ з коротким візитом, зустрівся в неділю з прихильниками проведення реформ в Україні і заявив, що їм доведеться пройти ще довгий шлях у цьому напрямку, повідомило агентство "Ассошіейтед прес" (АП).

"Україна пройшла великий шлях. Ми це визнаємо, але ми повинні зробити ще більше для забезпечення майбутнього України: зробити її привабливою для інвесторів, для її європейських сусідів", - заявив дипломат на зустрічі в резиденції посла США в Україні.

Він схвалив зусилля української влади у сфері боротьби з корупцією, збору податків та прозорості діяльності уряду, зазначило агентство.

Народний депутат Мустафа Найєм написав на своїй сторінці у Фейсбуці про цю зустріч і розмістив фото. "На зустрічі були також глава НАК "Нафтогазу" Андрій Коболєв, Дарина Каленюк (Центр протидії корупції) та керуючий партнер Horizon Capital Олена Кошарна", - повідомив М. Найєм.

За словами парламентарія, Р.Тіллерсон "здався дуже прагматичним, жорстким і здивував увагою до деталей".

"З боку України було чотири представники: з енергетики, реформи правоохоронних органів, боротьби з корупцією, економіки та інвестицій. Всі спікери від України говорили про важливість допомоги з боку США в реформах, але відзначали необхідність більш жорстких вимог до українського уряду і президента країни щодо конкретних реформ, у конкретних сферах", - розповів М.Найєм.

Він наголосив, що кожна тема закінчувалася репліками та запитаннями про боротьбу з корупцією: "хто за цим стоїть, чому не приносить результатів, в чому проблема - в людях або законах і хто цьому противиться".

За словами депутата, він просив у держсекретаря США "перестати грати в завуальовані форми і говорити з лідерами України прямо". "Зараз це критично важливо. Впевнений, пан Тіллерсон почув думку українських реформаторів і йому є про що говорити з Петром Порошенком", - сказав М.Найєм.