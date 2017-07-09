Політика

15:44 09.07.2017

Ми робимо все можливе, щоб якомога більше європейців побачили наслідки російської "гібридної війни" – Фриз

Українська сторона робить все можливе, щоб якомога більше європейських партнерів побачили наслідки російської гібридної війни проти України, заявляє народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка Ірина Фриз, що супроводжує делегацію європарламентарів у зоні АТО в неділю.

"Мені дуже приємно, що збільшується кількість прихильників України і їх доброзичливість зростає з кожним днем. Чим більше людей, чим більше депутатів Європарламенту і європейців матимуть можливість приїхати і на власні очі побачити, що тут відбувається, тим більшою буде підтримка України у світі", - сказала І.Фриз.

"Гості вже відвідали Широкине, де оглянули зруйновані обстрілом житлові будинки, зокрема місця, які було обстріляно буквально вчора, Маріуполь, де поспілкуються з переселенцями, нашими героями - морськими прикордонниками, також відвідають Волноваху, КПВВ, інші важливі об'єкти", - повідомила народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова, що також супроводжує європейську делегацію.

До складу делегації входять співголова парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Даріуш Росаті і його колега по Європарламенту Міхаель Галер.

Як повідомлялося, раніше М.Іонова повідомила, що депутати Європейського парламенту відвідають зону проведення антитерористичної операції на сході України. Раніше європарламентарі вже відвідали музей АТО і лікарню ім.Мечникова в м.Дніпрі.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США запевнили, що не знімуть санкції з РФ без звільнення української території

Спецпредставник США щодо України залишається в Києві для координації подальшої співпраці

ООН продовжить гуманітарну допомогу Україні і готовий допомогти їй у проведенні реформ

ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію про відновлення суверенітету України

Гуманітарні проблеми України викликані агресією РФ – Гройсман

ОСТАННЄ

Україна очікує візитів міністрів оборони і енергетики США в серпні-вересні

США очікують від України ефективної антикорупційної реформи

Порошенко і Тіллерсон скоординували дії щодо подальших дій у контексті виконання мінських угод

Порошенко заявив Тіллерсону, що змін у політиці РФ щодо Донбасу немає

США виступають за посилення міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА