Ми робимо все можливе, щоб якомога більше європейців побачили наслідки російської "гібридної війни" – Фриз

Українська сторона робить все можливе, щоб якомога більше європейських партнерів побачили наслідки російської гібридної війни проти України, заявляє народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка Ірина Фриз, що супроводжує делегацію європарламентарів у зоні АТО в неділю.

"Мені дуже приємно, що збільшується кількість прихильників України і їх доброзичливість зростає з кожним днем. Чим більше людей, чим більше депутатів Європарламенту і європейців матимуть можливість приїхати і на власні очі побачити, що тут відбувається, тим більшою буде підтримка України у світі", - сказала І.Фриз.

"Гості вже відвідали Широкине, де оглянули зруйновані обстрілом житлові будинки, зокрема місця, які було обстріляно буквально вчора, Маріуполь, де поспілкуються з переселенцями, нашими героями - морськими прикордонниками, також відвідають Волноваху, КПВВ, інші важливі об'єкти", - повідомила народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова, що також супроводжує європейську делегацію.

До складу делегації входять співголова парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Даріуш Росаті і його колега по Європарламенту Міхаель Галер.

Як повідомлялося, раніше М.Іонова повідомила, що депутати Європейського парламенту відвідають зону проведення антитерористичної операції на сході України. Раніше європарламентарі вже відвідали музей АТО і лікарню ім.Мечникова в м.Дніпрі.