Україна хоче бути партнером НАТО, а не йти до нього по захист - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє про намір розвивати партнерські відносини України і НАТО.

"Ми ведемо мову саме про партнерство, а не йдемо до НАТО з проханням про захист. Нам є що вкласти в цю систему", - сказала І.Клімпуш-Цинцадзе під час відкриття виставки "Україна-НАТО. Формула безпеки" за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Києві в понеділок.

За словами віце-прем'єра, заяви про те, що після вступу в НАТО Україна одразу відновить свою територіальну цілісність і буде в безпеці, є міфом, оскільки ніхто не захистить Україну краще від її самої.

Вона зазначила, що якщо Україна буде відповідати критеріям Альянсу, то в скептиків буде менше можливостей відтягувати вступ України в НАТО.

"Ми маємо всі можливості стати східним флангом структури безпеки, маючи армію, сила і досвід якої зміцнюються щодня", - сказала І.Клімпуш-Цинцадзе.